Промоутер Джошуа пояснив, чому не відбудеться бій з Ф'юрі

Тайсон Ф'юрі збирався вийти на ринг проти Ентоні Джошуа вже цього року. Однак схоже, що цей бій взагалі не відбудеться.

Едді Хірн, промоутер Ентоні, повідомив, що бій з "Циганським королем" не відбудеться. Річ у тім, що команду Ентоні не влаштували умови Тайсона.

До речі Ф'юрі розпочав підготовку до наступного бою: хто може стати суперником Тайсона

Хірн: Бій скасовується

Промоутер пояснив, чому бій Ф'юрі – Джошуа скасовується.

"Звичайно, люди не настільки дурні, щоб не бачити, що Тайсон Ф’юрі встановив два дедлайни для цього бою, і вони пройшли.

Люди говорять про перешкоди, але ми надіслали на підпис нашу фінальну версію контракту. Вони хочуть призначити свого партнера арбітром, але такі речі не працюють.

Ми отримали ще один дедлайн, Ф’юрі сказав: "Тепер ми говоримо вам, що бою не буде, якщо ви не підпишете контракт сьогодні".

Дедлайн пройшов, і з того часу я нічого не чув від Джорджа Воррена. Тож, наскільки нам відомо, бій скасовується. Ми з радістю продовжили б дискусії, але їх у нас не було", – скахав промоутер.

Хто буде наступним суперником Ф'юрі