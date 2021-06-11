Прометей впевнено обіграв Запоріжжя та наблизився до чемпіонства в баскетбольній Суперлізі

У фіналі української Суперліги відбувся другий матч між Прометеєм та Запоріжжям. Команда з Кам'янська здобула другу поспіль перемогу.

Запоріжжя вийшло на цей матч з бажанням взяти реванш за поразку в першому матчі. Але лише на стартових хвилинах гри гості зуміли на рівних протистояти баскетболістам Прометея. Далі вже на майданчику домінували господарі. Тож на першу перерву команди пішли майже за значної переваги Прометея – 20:11.

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До великої перерви цей відрив у рахунку лише зріс – знову +9 за підсумками чверті і 44:26 на табло.

По перерві гравці Запоріжжя ще намагалися "повернутися в гру". Але скоротити відставання в рахунку вдалося лише на три очки, чого виявилося недостатньо. Тож у четвертій чверті Прометей довів матч до логічної перемоги.

Прометей – Запоріжжя 79:54 (20:11, 24:15, 13:17, 22:11)

Після цієї перемоги рахунок в серії став 2:0 на користь Прометея. Тож команда може оформити чемпіонство вже у наступному матчі в Запоріжжі 14 червня.