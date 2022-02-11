Прометей виграв другий матч поспіль в баскетбольній Лізі чемпіонів

Баскетбольний клуб Прометей здобув другу перемогу на груповому етапі топ-16 Ліги чемпіонів. Цього разу команда на виїзді обіграла бельгійський Остенде.

Для Прометея це був другий матч на турнірі за три дні, повідомляє 24 канал. Перед тим 8 лютого команда провела перенесений матч проти Унікахи, де здобула перемогу на останніх секундах зустрічі.

Як це було Прометей здобув епічну перемогу у Лізі чемпіонів за 8 секунд до кінця матчу: відео перемоги

Матч в Бельгії теж видався доволі напруженим. Команди намагалися не відпускати далеко у відрив суперника. У бельгійської команди добре йшли дальні кидки, чим не могли похвалитися баскетболісти Прометея. Зате вдавалося набирати очки завдяки кидкам з-під кільця.

Вже у третій чверті Прометей намагався оформити комфортний відрив. І навіть вигравав +9 у суперника. Та все ж на останню перерву команди пішли за +4 для Остенде.

Оформити відрив у +9 баскетболістам Прометея вдалося і в четвертій чверті за дві хвилини до фінальної сирени. Але кінцівка видалася напруженою, бо за наступну хвилину гри гравцям Остенде вдалося скоротити цей відрив лише до двох очок.

Та все ж Прометею вдалося у кінцівці провести атаку, набравши очки. Їх суперники свою спробу змарнували. У підсумку фінальна сирена зафіксувала перемогу української команди.

Остенде (Бельгія) – Прометей (Україна) 87:91 (20:18, 22:25, 30:25, 15:23)

Найкращим гравцем Прометея в цьому матчі став Міро Білан. Він заробив 38 очок та зробив 10 підбирань. Його партнер Д'Анджело Харрісон набрав 22 очки та зробив 7 підбирань. В активі Ді Джей Кеннеді 19 очок та 6 підбирань. Решта гравців команди набрала 12 очок.

Наступним матчем Прометея у Лізі чемпіонів буде ще одна перенесена гра – 3 березня команда прийматиме румунський Клуж-Напока.