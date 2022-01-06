Баскетбольний клуб Прометей отримав суперника в плей-ін Ліги чемпіонів. Команда зіграє проти ізраїльського Хапоеля.

Прометей у свій дебютний сезон в Лізі чемпіонів зумів вийти з групи в раунд плей-ін. Боротьбу за потрапляння в наступний груповий етап (1/8 фіналу) команді доведеться вести проти Хапоеля з Єрусалиму.

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Перший матч команди зіграють в Ізраїлі (ймовірно 11 січня), другий – 18 січня у Запоріжжі.

Гратимуть команди до двох перемог, тож за необхідності третій поєдинок пройде на майданчику Хапоеля.

Переможець цієї пари вийде до групи K, де точно зіграють іспанська Унікаха та румунська Клуж-Напока. Ще одним учасником квартету стане переможець пари між бельгійським Остенде та Ігокеа з Боснії та Герцеговини.