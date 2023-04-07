Українська сила в Прибалтиці: Прометей без проблем вийшов у фінал Латвійсько-естонської ліги

Команда Ронена Гінзбурга майже не має перешкод на шляху до чемпіонства. Українці легко впорались із суперником з Естонії в 1/2 фіналу.

Прометей – Тарту Улікоол 89:67 (18:12 / 27:11 / 22:18 / 22:26)

Прометей продовжує феєрити у Латвійсько-естонській баскетбольній лізі, пише 24 канал. Команда із Кам'янського вирішила виступати у прибалтійському чемпіонаті після початку повномасштабної війни в Україні.

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Там наша команда впевнено виграла регулярний сезон, перемігши у 29 з 30 матчах. У чвертьфіналі Прометей пройшов Віймсі (2:1 по матчах), а тепер і вдало відіграв півфінальну битву проти Тарту Улікоол.

Команда Ронена Гінзбурга переграла естонців у перших трьох чвертях, сторивши собі впевнений гандикап. Останній відрізок Прометей віддав супернику, але на підсумко матчу це не вплинуло – 89:67.

Цікаво, що найрезультативнішим на майданчику став баскетболіста Тарту Улікоол Ті Гордон, який набрав 24 бали. У складі Прометея найбільше балів заробив Ілля Сидоров (20).

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Таким чином український клуб вийшов у фінал ліги. Суперником підопічних Гінзбурга буде або естонський Калев/Крамо, або латвійська ВЕФ Рига. Фінальний поєдинок відбудеться вже у суботу, 8 квітня.