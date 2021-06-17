Дарія Касаткіна – Марта Костюк 2:0 (6:2, 7:5)

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За майже півтори години на корті українка реалізувала три брейкпоінта з одинадцяти. Росіянка допустила дві помилки при подачі і виграла шість геймів на подачі суперниці.

В обох сетах Костюк не змогла створити супротив Касаткіній. Першу партію українка розпочала на рівних з росянкою, проте потім програла чотири гейми поспіль.

Не склалася для Костюк і друга партія. Українська тенісистка програла стартові три гейми, і хоча потім зробила брейк на подачі Касаткіної, у наступному геймі дозволила суперниці відповісти тим самим. Костюк змогла відігратися: з 2:4 вона скоротила відставання до 5:5. Проте у двох наступних геймах перевагу святкувала саме росіянка.

Костюк вперше в кар'єрі програла Касаткіній – рахунок в особистих зустрічах 2:1 на користь Марти.