Колишній чемпіон світу у легкій вазі розповів, за яких умов Камбосос може перемогти Ломаченка

Колишній чемпіон світу у легкій вазі Ніколас Волтерс поділився прогнозами на бій Джорджа Камбососа та Василя Ломаченка. Він назвав переможця поєдинку.

Волтерс виокремив обох боксерів. Але, на його думку, австралієць має більші спроможності.

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Кого виокремив Волтерс

"Ломаченко – особливий боєць. Але Камбосос теж особливий – подивіться, що він зробив з Теофімо Лопесом. Немає чого приховувати – він дуже хороший боєць.

Я бачив його в тренажерному залі, він швидкий на лапах, має добрий та впевнений вигляд. Якщо він буде таким самим впевненим та швидким, він повинен мати перевагу. Якщо він зможе використати свою силу – так само як Лопес зробив з Ломаченком – і втримати Ломаченка на відстані, тоді він зможе перемогти", – сказав він.

Волтерс розповів, що слід родити Камбососу, аби перемогти українського боксера.

"У боксі потрібен лише один удар – лише один удар може змінити все. Джордж просто повинен слухати свій кут і робити те, що треба, а не те, що Ломаченко хоче, щоб він робив.

Якщо він робитиме те, чого його навчили – він досягне успіху", – сказав Волтерс.

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