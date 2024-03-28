Колишній чемпіон світу у легкій вазі розповів, за яких умов Камбосос може перемогти Ломаченка
Джерело:Boxing Scene
Колишній чемпіон світу у легкій вазі Ніколас Волтерс поділився прогнозами на бій Джорджа Камбососа та Василя Ломаченка. Він назвав переможця поєдинку.
Волтерс виокремив обох боксерів. Але, на його думку, австралієць має більші спроможності.
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Кого виокремив Волтерс
"Ломаченко – особливий боєць. Але Камбосос теж особливий – подивіться, що він зробив з Теофімо Лопесом. Немає чого приховувати – він дуже хороший боєць.
Я бачив його в тренажерному залі, він швидкий на лапах, має добрий та впевнений вигляд. Якщо він буде таким самим впевненим та швидким, він повинен мати перевагу. Якщо він зможе використати свою силу – так само як Лопес зробив з Ломаченком – і втримати Ломаченка на відстані, тоді він зможе перемогти", – сказав він.
Волтерс розповів, що слід родити Камбососу, аби перемогти українського боксера.
"У боксі потрібен лише один удар – лише один удар може змінити все. Джордж просто повинен слухати свій кут і робити те, що треба, а не те, що Ломаченко хоче, щоб він робив.
Якщо він робитиме те, чого його навчили – він досягне успіху", – сказав Волтерс.
Головне про бій
- Бій за вакантний пояс IBF у легкій вазі між Камбососом і Ломаченком відбудеться 12 травня в Австралії. Останній поєдинок Ломаченка відбувся у травні 2023 року, де він поступився Девіну Хейні в поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу.
- Багато експертів вважали результат несправедливим. Після поразки Василь вирішив взяти відпустку до кінця року. У своєму останньому поєдинку Камбосос переміг британця Макса Х'юза, завоювавши титул IBO в легкій вазі.