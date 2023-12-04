Бущан дав свій прогноз на бій Усик – Ф'юрі

Голкіпер київського Динамо Георгій Бущан висловився думками про бій між українцем Олександром Усиком і британцем Тайсоном Ф'юрі. Він розповів за кого буде вболівати.

Бущан розповів, що колись його порівнювали з Ф'юрі. Та і сам британський боксер подобався йому деякий час.

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Бущан: Тайсон дуже здоровий

Це буде крутий поєдинок, бажаю Олександру успіху, щоб менше синців було у нього. Тайсон Ф’юрі мені теж подобався якийсь час. Мене інколи порівнюють з ним, коли я боксую. Трішки неспокійно, Тайсон дуже здоровий, але я впевнений, Олександр доведе, що він – абсолютний чемпіон,

– сказав Бущан.

Тренер з боксу Єгор Голуб тренує Дениса Берінчика. Але встиг попрацювати й з футболістами збірної України. В нього на тренуваннях були Георгій Бущан, Микита Бурда та Тарас Степаненко.

При цьому інколи футболісти проводять декілька тренувань, а потім не приходять. Дехто затримується на довше. І міг би навіть зробити кар'єру в боксі.

"Бущан – він Тайсон Ф'юрі. Антропометрія якраз підходить. І йому подобається, як Тайсон Ф'юрі боксує. Він навіть скопіювати може насправді", – про це він розповів в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу, яке вийшло наприкінці 2021 року.

Коли буде бій Усик – Ф'юрі