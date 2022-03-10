Продаж Челсі заморозили: Абрамович потрапив під санкції у Британії

Російський бізнесмен Роман Абрамович потрапив під санкції уряду Великобританії. 55-річний Абрамович – власник лондонського футбольного клубу Челсі.

Санкції, введені з четверга, 10 березня, включають, зокрема, заморожування активів Абрамовича та заборону на поїздки.

До слова Абрамович офіційно склав повноваження власника Челсі

Після блокування активів жоден громадянин Великобританії чи будь-якої компанії в країні не може мати справу з будь-якими фондами чи економічними ресурсами, що належать або перебувають під контролем бізнесмена у Великій Британії.

Санкції торкнуться ФК Челсі

Секретар з питань культури Надін Дорріс заявила, що Челсі отримає "спеціальну ліцензію", яка дозволить клубу Прем’єр-ліги грати свої матчі, а "персонал отримуватиме зарплату, а люди, які придбали квитки, зможуть відвідувати матчі".

Минулого тижня Абрамович підтвердив, що виставив Челсі на продаж, але заморожування активів і санкції проти нього зупиняють цей процес згідно з умовами "спеціальної ліцензії", наданої клубу.

"Я знаю, що це приносить певну невизначеність, але уряд працюватиме з лігою та клубами, щоб продовжувати грати у футбол, забезпечуючи при цьому санкції, які були призначені. Футбольні клуби є культурним надбанням і основою наших громад. Ми прагнемо їх захистити", – написала Дорріс

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