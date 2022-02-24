Пробудження цього ранку було приголомшливим, – лідер збірної Італії підтримав Україну
Джерело:твітер Джорджо К'єлліні
Захисник Ювентуса та збірної Італії Джорджо К'єлліні прокоментував останні події в україні. Футболіст висловив свої слова підтримки українцям.
У мережі футболіст відреагував на вторгнення Російської Федерації на територію України.
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"Пробудження цього ранку було приголомшливим. Я зрозумів, що я безпорадний, дивлячись на фотографії, які довго не міг зрозуміти. Я до кінця сподівався, що до цього не дійде і що криза не переросте в конфлікт.
Я сподіваюся, що ефект доміно не спрацює, і що дипломатія зможе залікувати такий серйозний розлад",
– зазначив футболіст.
Мої думки та моя солідарність з українським народом та всіма людьми, які стали жертвами цієї війни,
– написав К'єлліні у твіттері.
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