Пробудження цього ранку було приголомшливим, – лідер збірної Італії підтримав Україну

Захисник Ювентуса та збірної Італії Джорджо К'єлліні прокоментував останні події в україні. Футболіст висловив свої слова підтримки українцям.

У мережі футболіст відреагував на вторгнення Російської Федерації на територію України.

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"Пробудження цього ранку було приголомшливим. Я зрозумів, що я безпорадний, дивлячись на фотографії, які довго не міг зрозуміти. Я до кінця сподівався, що до цього не дійде і що криза не переросте в конфлікт.

Я сподіваюся, що ефект доміно не спрацює, і що дипломатія зможе залікувати такий серйозний розлад",

– зазначив футболіст.

Мої думки та моя солідарність з українським народом та всіма людьми, які стали жертвами цієї війни,

– написав К'єлліні у твіттері.

Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію.