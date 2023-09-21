"Більше не пишіть мені допомогти кенту": Алієв шокував подробицями про жахливий стан Мілевського

Колишній хавбек Динамо розповів відверто про депресію та алкоголізм свого друга. Алієв запевняє, що Артем сам відмовляється від лікування.

У 2021 році Артем Мілевський завершив кар'єру гравця та став розвивати свій ютуб-канал. Втім з початком повномасштабної війни уродженець Білорусі впав у депресію.

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Спочатку Артем закинув ютуб-канал та зник зі ЗМІ. А коли з'явився, то вразив своїм зовнішнім виглядом. Мілевський суттєво набрав вагу та став схожий на людину, яка зловживає алкоголем.

Останніми місяцями Мілевський став з'являтися у рекламах сумнівного характеру, а на останній виглядав відверто нетверезим. Про проблеми зі здоров'ям Артема розповів його друг та експартнер по Динамо Олександр Алієв.

Всім привіт. Я хотів би прокоментувати ситуацію щодо Мілевського Артемія. Те, що сказав Селезньов, – правда. Вчора Артем мав виїхати до лікарні, ми про все домовилися з лікарем. Все це був готовий оплатити Ігор Михайлович Суркіс. Він сказав мені, щоб я його поклав до лікарні на реабілітацію і він готовий все оплатити. Ну і досі людина не бере слухавку, не хоче. Тож я вас прошу, більше не пишіть мені допомогти "кенту". Я готовий протягом 5-6 місяців це зробити, але людина мене не чує. Він сам цього особисто не хоче,

– розповів Алієв.

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Нагадаємо, що Мілевський є вихованцем Динамо, за яке пограв з 2002 по 2013 роки. Нападник забив 87 голів у 278 матчах, чотири рази ставав чемпіоном України та вигравав бомбардирські перегони УПЛ.

Після Динамо Артем пограв за турецький Газіантепспор, хорватські Хайдук та РНК Спліт, румунську Конкордію, російське Тосно, угорську Кішварду, білоруське Динамо Брест та український Минай. Також на його рахунку 50 матчів та 8 голів за збірну України.