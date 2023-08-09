Новий історичний рекорд турніру: скільки грошей отримають учасники US Open-2023
Джерело:USOpen.org
Наприкінці серпня в американському Нью-Йорку розпочнеться останній із чотирьох турнірів Великого шолома. Організатори турніру шокували сумою призових, які отримають учасники змагань.
Призовий фонд US Open-2023 стане рекордним за всю історію турніру. Про це повідомив офіційний сайт змагань.
Читайте також Цивілізований світ з Україною: організатори турніру у США зробили донат у фонд Світоліної
Загальна сума винагород у 2023 році ставитиме 65 мільйонів доларів. Це на 8% більше ніж в попередньому турнірі. Зазначається, що сумарний призовий фонд US Open зростає починаючи з 2020 року. У розпал пандемії COVID-19 розіграли 53,4 мільйона доларів. Вже наступного року учасники турніру отримали 57,5 мільйона, а у 2022-му – 60 мільйонів доларів.
Скільки отримають переможці та учасники US Open-2023
Природно, що тріумфатори жіночого та чоловічого турніру отримають найбільшу суму – по 3 мільйони доларів. Фіналісти одиночних змагань поповнять свої призові на 1,5 мільйона. Навіть учасники першого раунду змагань гарантовано отримають солідний гонорар – по 81,5 тисячі доларів.
Дещо менша сума винагород в парному турнірі: чемпіони отримають по 700 тисяч на команду, фіналісти – 350 тисяч. Проте це не всі привілеї для учасників турніру. Усі гравці отримають туристичні ваучери на 1000 доларів. Також тенісисти отримають компенсацію на проживання в готелі, харчування, а також перетягування ракеток.
Розподіл призових (одиночні турніри)
- Чемпіон: 3 млн доларів
- Фіналіст: 1.5 млн
- Півфіналіст: 775 тисяч
- Чвертьфіналіст: 455 тисяч
- 1/8 фіналу: 284 тисячі
- 1/16 фіналу: 191 тисяча
- 1/32 фіналу: 123 тисячі
- 1/64 фіналу: 81.5 тисячі
Розподіл призових (парні турніри)
- Чемпіони: 700 тисяч доларів (на двох)
- Фіналісти: 350 тисяч
- Півфіналісти: 180 тисяч
- Чвертьфіналісти: 100 тисяч
- 1/8 фіналу: 58 тисяч
- 1/16 фіналу: 36.8 тисячі
- 1/32 фіналу: 22 тисячі
Головне про US Open-2023
Нагадаємо, що на участь жіночого турніру US Open-2023 заявлені п'ять українок: Еліна Світоліна, Ангеліна Калініна, Марта Костюк, Леся Цуренко та Катерина Байндль.
У резервний список записані Даяна Ястремська, Дар'я Снігур, Катаріна Завацька та Юлія Стародубцева. У чоловіків до альтернативного списку потрапили двоє українців: Віталій Сачко та Олексій Крутих.
Торік чемпіонами US Open в одиночних змаганнях стали Карлос Алькарас та Іга Швьонтек. Основна сітка US Open-2023 триватиме з 28 серпня по 10 вересня.