Новий історичний рекорд турніру: скільки грошей отримають учасники US Open-2023

Наприкінці серпня в американському Нью-Йорку розпочнеться останній із чотирьох турнірів Великого шолома. Організатори турніру шокували сумою призових, які отримають учасники змагань.

Призовий фонд US Open-2023 стане рекордним за всю історію турніру. Про це повідомив офіційний сайт змагань.

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Загальна сума винагород у 2023 році ставитиме 65 мільйонів доларів. Це на 8% більше ніж в попередньому турнірі. Зазначається, що сумарний призовий фонд US Open зростає починаючи з 2020 року. У розпал пандемії COVID-19 розіграли 53,4 мільйона доларів. Вже наступного року учасники турніру отримали 57,5 мільйона, а у 2022-му – 60 мільйонів доларів.

Скільки отримають переможці та учасники US Open-2023

Природно, що тріумфатори жіночого та чоловічого турніру отримають найбільшу суму – по 3 мільйони доларів. Фіналісти одиночних змагань поповнять свої призові на 1,5 мільйона. Навіть учасники першого раунду змагань гарантовано отримають солідний гонорар – по 81,5 тисячі доларів.

Дещо менша сума винагород в парному турнірі: чемпіони отримають по 700 тисяч на команду, фіналісти – 350 тисяч. Проте це не всі привілеї для учасників турніру. Усі гравці отримають туристичні ваучери на 1000 доларів. Також тенісисти отримають компенсацію на проживання в готелі, харчування, а також перетягування ракеток.

Розподіл призових (одиночні турніри)

Чемпіон: 3 млн доларів

Фіналіст: 1.5 млн

Півфіналіст: 775 тисяч

Чвертьфіналіст: 455 тисяч

1/8 фіналу: 284 тисячі

1/16 фіналу: 191 тисяча

1/32 фіналу: 123 тисячі

1/64 фіналу: 81.5 тисячі

Розподіл призових (парні турніри)

Чемпіони: 700 тисяч доларів (на двох)

Фіналісти: 350 тисяч

Півфіналісти: 180 тисяч

Чвертьфіналісти: 100 тисяч

1/8 фіналу: 58 тисяч

1/16 фіналу: 36.8 тисячі

1/32 фіналу: 22 тисячі

Головне про US Open-2023

Нагадаємо, що на участь жіночого турніру US Open-2023 заявлені п'ять українок: Еліна Світоліна, Ангеліна Калініна, Марта Костюк, Леся Цуренко та Катерина Байндль.

У резервний список записані Даяна Ястремська, Дар'я Снігур, Катаріна Завацька та Юлія Стародубцева. У чоловіків до альтернативного списку потрапили двоє українців: Віталій Сачко та Олексій Крутих.

Торік чемпіонами US Open в одиночних змаганнях стали Карлос Алькарас та Іга Швьонтек. Основна сітка US Open-2023 триватиме з 28 серпня по 10 вересня.