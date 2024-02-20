Фартовий для "гірників" арбітр: призначено рефері на поєдинок Марсель – Шахтар

Матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи між Марселем та Шахтарем обслужить Тобіас Штілер. Торік чемпіон України за арбітражу цього німця пройшов інший французький клуб – Ренн.

Стала відома бригада арбітрів, яка працюватиме на поєдинку у відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи між французьким Марселем та донецьким Шахтарем. Ця зустріч має визначити володаря путівки до 1/8 фіналу другого за престижністю єврокубкового турніру.

Читайте також Все вирішиться за тиждень: Шахтар вирвав нічию з Марселем у важливому матчі Ліги Європи

Матч у Марселі обслужить фартовий для Шахтаря рефері

Поєдинок у Франції на стадіоні "Оранж Велодром" обслужить німецька бригада арбітрів на чолі з Тобіасом Штілером.

Тобіас Штілер відомий тим, що за його участі відбувся перший матч із системою VAR у Бундеслізі. Крім того, за сумісництвом цей німецький фахівець працює юристом.

У минулому сезоні Тобіас Штілер вже працював на матчі Шахтаря на цій же стадії Ліги Європи. Тоді "гірники" на шляху до 1/8 фіналу залишили за бортом турніру французький Ренн.

Матч-відповідь між Марселем та Шахтарем відбудеться 22 лютого. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за Києвом.