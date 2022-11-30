Ротань може увійти до штабу Реброва у збірній України

У головного тренера збірної України Олександра Петракова 31 грудня спливає контракт з УАФ. Однак це не означає, що 1 січня 2023 року він перестане бути наставником національної команди.

Відповідна ситуація можлива лише тоді, якщо Сергій Ребров чи хтось інший офіційно підпише угоду з Українською асоціацією футболу. Загалом є декілька сценаріїв щодо призначення головного тренера збірної України.

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Які є варіанти навколо головного тренера української збірної

Згідно з першим сценарієм, Ребров очолює національну команду до березня та готує її до гостьового матчу відбору Євро-2024 проти Англії. Натомість Петраков відступає.

Водночас другий передбачає, що саме нинішній головний тренер Петраков готує збірну до матчу відбору Євро-2024 проти англійської команди. А Ребров очолює національну збірну вже влітку.

За третім варіантом, до штабу Реброва, ймовірно, може долучитися наставник молодіжної збірної України Руслан Ротань. Тож Петраков може залишитися в національній команді до завершення фінальної частини молодіжного чемпіонату Європи-2023 – кінець червня – початок липня, а потім очолити молодіжну збірну.

Крім того, є ще один варіант, який передбачає, що на матч з Англією на Євро-2024 збірну України може готувати хтось з майбутніх помічників Реброва. У такому випадку Петракову доведеться чекати трішки довше.

Однак усі ці варіанти можливі лише за домовленістю між Петраковим та президентом УАФ Андрієм Павелком. У Петракова немає претензій до Павелка, адже той дав йому роботу життя. Втім, невідомо, чи Павелко буде очільником УАФ на момент розвитку ситуації з тренерами.