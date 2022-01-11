Прийшли 10 омонівців, побили та забрали: в Казахстані затримали бійця Куата Хамітова

У Казахстані затримали бійця Куата Хамітова. Зробили це в нього вдома, куди прийшли бійці ОМОН. Затримали його за підтримку протестів в країні.

Підтримка протестів

З початку протестів, які охопили Казахстан після Нового року, Куат Хамітов висловлював і свою позицію.

"Я завжди із народом! Скажу жителям Жанаозена та Актау, ми завжди з вами. Я вважаю неправильним, що роблять із цінами на газ. Тому що це вдаряє по кишені народу, ситуація й так не дуже. Тому це стосується не тільки газу, ціни на продукти, бензин, на всі речі дорожчають. Держава має взяти цю проблему до рук, почути проблему народу. Тому жителі Жанаозена ми з вами, алга", – висловив свою думку Хамітов.

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Також він висловив підтримку учасникам протестів.

"Жителі Атирау, Актау, Мангістау хочу сказати хлопцям, які виходять на вулиці і дбають про країну — ми з вами! Навіть якщо ми не поруч, ми з вами! Якщо є хлопці, які збираються до Алмати, пишіть мені! Ми однозначно підтримуємо казахстанський народ! Вперед, Казахстан", – заявив Хамітов під час однієї з трансляцій в інстаграм.

11 січня до нього додому прийшли бійці ОМОН. Його побили та забрали з собою. Деталі розповіла його мама.

"Зайшли 10 осіб ОМОНу та 2 особи у цивільному одязі. Мій син сидів на дивані. Вони зв'язали йому руки, поклали на підлогу та почали бити. Чоловік вискочив з іншої кімнати та спитав: "Чому ви його б'єте? Ви можете його й так забрати". Вони сказали, що він зачинщик, і, ні в чому не розбираючись, відвезли його", – розповіла жінка.

Видання ZTB.KZ пише, що Хамітова доставили до ДКНБ Алмати.

Що відомо про протести в Казахстані