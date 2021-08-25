Приймаю цей виклик, – нокаутер Мунгія про бій з українцем Дерев'янченком

Український боксер Сергій Дерев'янченко може вчетверте у кар'єрі битися за титул чемпіона світу. Для цього Сергію потрібно здолати непереможного нокаутера Хайме Мунгія.

За інформацією ЗМІ, Дерев'янченко та Мунгія проведуть бій за звання обов'язково претендента на чемпіонський поєдинок за версією WBC. Наразі пояс утримує американець Джермалл Чарло.

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Мунгія прийняв бій

24-річний мексиканець заявив, що бій з Дерев'янченком допоможе йому набратися досвіду.

Завжди мріяв битися за титул WBC. Якщо потрібно боксувати з Дерев'янченком, то я у справі. Думаю, цей бій допоможе мені набратися максимум досвіду, адже Сергій боксував з усією елітою нашого дивізіону, він дуже сильний опонент,

– сказав Хайме.

Мексиканець переконаний, що перемога у бою проти українця додасть йому впевненості.

"Перемога над таким опонентом додасть мені впевненості, вболівальники повірили б у мене більше. Цей бій однозначно піде мені на користь. Думаю, я переможу", – зазначив боксер.

Мунгія заявив, що приймає виклик на бій з Дерев'янченком, якщо цей поєдинок приведе його до зелено-золотого поясу WBC.

Говорячи по правді – це для мене величезна честь. Я із задоволенням поб'юся з Дерев'янченком. Коли був дитиною, то завжди мріяв саме про зелено-золотий титул WBC. Тому, якщо мені потрібно спершу перемогти Дерев'янченка, щоб вийти на титульний бій, то я без сумнівів приймаю цей виклик,

– резюмував Хайма.

Дерев'янченко змарнував три титульні шанси

Український боксер за три роки провів аж три чемпіонські поєдинки. Спершу у жовтні 2018 року українець програв Даніелю Джейкобсу за вакантний пояс IBF.

Через рік титул знову став вакантним і Дерев'янченко програв Геннадію Головкіну сумнівним рішенням суддів.

У вересні 2020 року Сергій бився з Джермаллом Чарло за титул WBC Українець поступився одноголосним рішенням суддів.

Хайме Мунгія – досі непереможний боксер. Він провів 37 поєдинків і всі виграв (30 нокаутом). Мексиканець був чемпіоном світу за версією WBO у 1 середній вазі.