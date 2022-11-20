"Леви" сильніші за Прикарпаття: Карпати курйозно дві хвилини грали з 12 футболістами

У неділю, 20 листопада, львівські Карпати гостювали на полі Прикарпаття. По ходу поєдинку став курйозний епізод за участі "левів".

Прикарпаття – Карпати 0:2

Голи: Дуць, 31, Галенков, 41

Вилучення: Галенков, 64 (Карпати)

Уболівальники Карпат та Прикарпаття змогли спостерігати за грою лише від середини другого тайму. Все через технічні проблеми з прямою трансляцією Пна ютуб-каналі ПФЛ. За цей час у першому таймі "леви" двічі засмучували голкіпера господарів, пише 24 канал.

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Спершу Дуць впевнено зіграв у штрафному Прикарпаття після подачі з кутового. Захисник львівської команди розмочив нулі на табло 0:1.

Відео голу Дуця

А рівно через 10 хвилин Галенков подвоїв перевагу команди Андрія Тлумака 0:2.

Саме з таким рахунком команди пішли на 15-хвилинний відпочинок.

Курйозний епізод з 12 гравцями

По перерві на футбольному полі стало ще цікавіше. У середині другого тайму Карпати залишились у меншості після вилучення автора другого голу у ворота Прикарпаття Галенкова.

Львів'яни надійно захищались до фінального свистка. Відзначимо, що з меж штрафного пильність Льопки неодноразово перевіряв Рудюк, який раніше виступав за різні вікові категорії команди УФК-Карпат.

Карпати переграли на виїзді Прикарпаття 0:2.

Львівський клуб гарантував собі місце у топ-4 найкращих у групі "А" Першої ліги України та продовження боротьби за підвищення у класі. Карпати після 13 турів посідають другу позицію, маючи у своєму активі 28 очок.

Складна ситуація у Прикарпаття, яке з 15 балами йде лише 5-м.

Після поєдинку з'явилась інформація, що Карпати дві хвилини грали з 12 гравцями. Головний арбітр виправив помилку лише після підказок із трибун. Після чого замінений футболіст покинув поле.