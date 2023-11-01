Типова проблема українців: у Валенсії назвали головну причину провальної гри Яремчука

Роман Яремчук у перший день осені 2023-го року перебрався на правах оренди у Валенсію. Однак одразу зі старту українському форварду не вдалось вистрілити в іспанській Ла Лізі.

У четвер, 2 листопада, Валенсія зіграє матч першого кола Кубка Короля. Суперником "кажанів" буде Логроньєс. Напередодні кубкового протистояння головний тренер валенсійців Рубен Бараха назвав причину відсутності великої ігрової практики у Романа.

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Чого бракує Яремчуку у новій команді?

Наставник Валенсії анонсував вихід Яремчука у матчі Кубка Іспанії та розповів, чого так бракує українському нападнику, аби заграти у Ла Лізі.

Роман – один із тих, хто рідше бере участь в матчах, і я сподіваюся, що в кубковій зустрічі він отримає більше хвилин і відчує впевненість. Якщо він покаже гарну гру, то почуватиметься частиною команди. Коли гравець приїжджає в останні дні трансферного вікна, він не одразу відповідає вимогам тренера. Потрібен деякий час на адаптацію,

– сказав наставник "кажанів".

Поєдинок першого кола Кубка Короля Логроньєс – Валенсія розпочнеться 2 листопада о 21:00 (за Києвом).

Нагадаємо, що оренда Яремчука із Валенсією розрахована до кінця поточного сезону-2023/2024. Після чого Роман повернеться у розташування бельгійського Брюгге, де він теж не зумів себе зарекомендувати. Хоча свого часу відмінно за інший бельгійський клуб – Гент. Якось по похилій пішла футбольна кар'єра львів'янина, що дуже прикро.

У футболці "кажанів" форвард збірної України взяв участь у 5 поєдинках (сумарно провів на полі 146 хвилин). Поки що ще не запам'ятався результативними діями.

До слова, Валенсія після 11-ти турів Ла Ліги йде 9-ю, маючи у своєму активі 15 балів. У ЗМІ була інформація, що наступні два тури проти Гранади та Реала будуть ключовими для українського нападника у складі "кажанів".