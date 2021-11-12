Президент УАФ назвав ймовірного наступного тренера збірної України з футболу

Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко заявив, що у нього є бачення, що колишній гравець київського Динамо Сергій Ребров у майбутньому очолить футбольну збірну України.

Головний тренер Аль-Айну Сергій Ребров планує покинути клуб з ОАЕ після цього сезону.

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Раніше були переговори з Ребровим, є бачення, що у майбутньому він очолить збірну. Але зараз ми розуміємо, що головний тренер – Петраков. І він не має часових обмежень щодо питання, скільки він буде наставником. Скільки буде успішною історія, стільки він і буде,

– сказав футбольний функціонер.

Павелко зазначив, що він і керівництво збірної знаходяться на постійному зв'язку з Ребровим і знають його плани і настрої.

"Ребров постійно на зв'язку був і з Шевченком, і з Петраковим. Сам Шевченко стверджував, що бачить Сергія своїм наступником. Але вийшло так, що у Реброва контракт з клубом до кінця весни, і не було можливості його запросити. Ребров переживає за збірну, він спілкується з Петраковим", – сказав президент УАФ.

Ребров та Аль-Айн: коротко