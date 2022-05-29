Президент Динамо Суркіс запропонував свій варіант проведення наступного сезону УПЛ

Повномасштабна війна, яку розв'язала Росія, здається, що вплинула на всі сфери нашого життя. Від російської агресії постраждав і український футбол.

Суркіс: Київ створив хорошу інфраструктуру для матчів

Нинішній сезон УПЛ достроково закінчили через російське вторгнення. Команди залишились на місцях, які посіли після першого кола.

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Президент Динамо Ігор Суркіс поділився своїми думками щодо формату проведення наступного сезону чемпіонату України.

"‎У регламенті УЄФА чітко прописано, що кожен чемпіонат повинен проводитися у своїй країні. Якби УАФ отримала дозвіл від УЄФА на проведення чемпіонату в іншій країні, то можна було б щось обговорити. Також є багато організаційних питань за кордоном, необхідно розв'язувати питання з суддями, інспекторами, системою VAR.

Крім того, не всі команди зможуть фінансово тягнути грати за кордоном. Ми не можемо відпустити когось, і ми повинні допомогти всім клубам. Я розумію, що на Заході до нас ставляться добре, але, повірте, за все доведеться платити", – зазначив Суркіс.

"Є один реальний варіант – це проведення чемпіонату в Україні"

Він наголосив, що вбачає лише один варіант проведення чемпіонату – в Україні.

‎Думаю, що сьогодні є тільки один реальний варіант – це проведення чемпіонату в Україні. Іншої альтернативи я взагалі не бачу.‎ ‎Ми зможемо обговорити варіант проведення чемпіонату за кордоном тільки тоді, коли побачимо на столі дозвіл УЄФА, а його зараз немає,

– заявив президент Динамо.

Також Суркіс розповів, де, на його думку, найбезпечніше проводити наступний сезон чемпіонату України.

‎"Сьогодні в Україні немає абсолютно безпечного місця, ракети можуть літати куди завгодно. Можу сказати, що Київ створив хорошу інфраструктуру для матчів: є багато готелів, тренувальних майданчиків, які Динамо готове надати українським клубам. ‎

‎Ступінь безпеки в Києві та Львові сьогодні абсолютно однакова. Моя пропозиція – провести чемпіонат у цих містах. Ви можете розбити команди на регіональні групи. Наприклад, Зоря, Дніпро-1, Шахтар, Динамо грають у Києві, решта команд – у Львові. Потрібно сісти та обговорити всі ці моменти", – додав Суркіс.

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