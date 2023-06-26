Навіть у Іспанії є слабкі сторони: Ротань про підготовку до матчу з лідером групи

У вівторок, 27 червня, молодіжна збірна України зіграє проти одного з фаворитів турніру команди Іспанії. За результатом поєдинку будуть визначені місця у верхній частині таблиці квартету В.

Підопічні Руслана Ротаня здобули дві перемоги на груповому етапі молодіжного чемпіонату Європи-2023 та забезпечили собі місце у плей-оф. У матчі третього туру "синьо-жовті" та іспанці визначать переможця групи В, який матиме певні преференції у чвертьфіналі.

До теми Битва проти фаворита: Україні треба перемагати Іспанію на молодіжному Євро-2023

Напередодні поєдинку з іспанцями головний тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань поспілкувався з представниками ЗМІ.

Знову без Мудрика

Наставник "синьо-жовтих" розповів про кадрову ситуацію в таборі нашої команди.

На даний момент лікарі працюють із Мудриком. Є невеликі ушкодження після поєдинків у Сича й Таловєрова, але, думаю, вони не завадять їм зіграти з Іспанією,

– сказав Ротань.

Наставник "молодіжки" наголосив, що обидві збірні проведуть ротацію складів, а крім того футболісти не матимуть вантаж відповідальності за результат. Проте кожен із суперників гратиме на перемогу.

"Завтрашній матч буде трішки іншим. Дві команди вирішили питання з виходом у чвертьфінал. Іспанці й ми зробимо невеличку ротацію. Ми добре знаємо один одного. Іспанці грають у структурний та агресивний футбол, у третій зоні чудово контролюють м’яч — ми це прекрасно розуміємо. Вони мають у своєму складі гарних виконавців. Ще після жеребкування я говорив, що Іспанія – фаворит нашої групи, це сильна команда із сильними гравцями. Гадаю, завтрашній матч буде для нас виснажливим у фізичному плані. Ми повинні розуміти, що іспанці будуть більше контролювати м’яч. Але ми до цього готуємося, ми не повинні відходити від своєї структури, а маємо нав’язати супернику свою гру через більш жорсткі дії в центрі поля, контроль м’яча. Також важливу роль гратимуть адаптація до спеки й характер команди", – зазначив Руслан Петрович.

Бонуси від перемоги

Позитивний результат в завтрашньому матчі стане бонусом для переможця. Це стосується не тільки суперника, який дістанеться у чвертьфіналі, але й дозволить уникнути зайвих переїздів.

Так, перемога в завтрашньому матчі є бонусом – не потрібно буде робити зайві переїзди. Мабуть, обом командам вигідніше грати в Бухаресті. Але зараз не потрібно вибирати суперника, який, можливо, нам дістанеться. У нас у будь-якому разі буде опонент, до якого треба ставитися максимально серйозно. Не потрібно міркувати, як буде краще. Після матчу ми посядемо своє місце у групі, а потім слід максимально сконцентрованими у фізичному та ментальному плані підійти до чвертьфіналу. Незалежно від того, де ця гра відбудеться, для нас головним буде пройти далі,

– розповів Ротань.

Ротань: Немає ідеальних команд

Руслан Петрович зауважив, що навіть такий суперник, як Іспанія, теж має слабкі сторони, якими потрібно скористатися.

Немає ідеальних команд. Є виконавці, є вимоги головного тренера збірної Іспанії. У таких команд, які мають чудових футболістів, також є слабкі сторони. Ми їх добре знаємо, і я хочу, аби ми використали їх завтра,

– зауважив наставник "молодіжки".

Нагадаємо, що Іспанія та Україна набрали по 6 очок у двох матчах. Проте "Фурія Роха" забила на один м'яч більше, а тому займає першу сходинку в групі В.

Матч Україна – Іспанія відбудеться 27 червня. Стартовий свисток арбітра сповістить про початок гри о 21:45. Онлайн-трансляція матчу Україна – Іспанія буде доступна на сайті 24 Каналу.