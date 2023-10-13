Ребров прокоментував повернення Маліновського у збірну України

Сергій Ребров відповів на запитання преси напередодні важливого поєдинку проти Північної Македонії у відборі на Євро-2024. Серед усіх тем навколо матчу журналістів цікавило повернення у збірну Руслана Маліновського.

29-річний атакувальний півзахисник знову отримав виклик у збірну України на жовтневі матчі відбору на Євро-2024. Минулий вересневий цикл поєдинків Руслан пропускав, адже не отримав виклику у національну команду від Сергія Реброва. Але тоді футболіст приїхав у розташування у ролі приємного гостя.

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Ребров: Немає різниці, був він на минулому зборі чи ні

Тоді тренер "синьо-жовтих" пояснив свій невиклик досвідченого футболіста через брак ігрової практики у Маліновського, який із середини серпня виступає в оренді за Дженоа. Однак у співпраці у "грифонів" є опція викупу контракту футболіста.

Останнім часом Руслан отримує все більше ігрового часу в італійському колективі, за що повернувся у збірну. Ребров прокоментував повернення Маліновського на пресконференції перед матчем проти Північної Македонії.

Я знаю Руслана, він завжди приїжджає до табору збірної з великим задоволенням. Немає різниці, був він на минулому зборі чи ні. Минулого разу він не був викликаний, тому що взагалі не мав ігрової практики. А зараз він грає багато та допомагає Дженоа, тому він заслуговує на виклик до збірної України,

– сказав наставник збірної України.

Відзначимо, що у футболці "грифонів" Маліновський вже встиг провести 6 поєдинків у Серії А. Наразі гра Руслана не приносить позитивного результату Дженоа, яка йде на 15-му місці серед 20 клубів італійської першості. Нинішній клуб українця набрав у 8 турах 8 очок.

Цікаво, що за спиною Маліновського вже 55 зіграних матчів у футболці збірної України (7 голів).

Вже 14 жовтня збірна України прийматиме у Празі Північну Македонію. Початок зустрічі о 16:00 (за Києвом). А вже 17 жовтня підопічні Реброва гостюватимуть на полі Мальти.