Італійські ЗМІ курйозно повернули до керма збірної України Петракова: фото фейлу

Вже 12 вересня Італія прийме Україну у відборі на Євро-2024. Напередодні цієї зустрічі італійська преса заговорила про шанси команд у матчі на "Сан-Сіро", але не обійшлось без курйозів.

Авторитетне місцеве видання на декілька годин заочно змінило головного тренера збірної України. Преса "Скуадро адзурри" повернула до керма "синьо-жовтих" Олександр Петракова, який із 14 січня 2023 року очолює збірну Вірменії.

Врто побачити Італія – Україна: онлайн-трансляція пресконференції Сергія Реброва перед грою на "Сан-Сіро"

Повторили за іспанцями, які люблять помилятись з інформацією про збірну України

У заголовку та ліді новини з'явилась курйозна помилка.

Італія Лучано Спаллетті завтра ввечері на "Сан-Сіро" кине виклик Україні Петракова у плей-офф за доступ до чемпіонату Європи наступного року,

– написали у новині Calciomercato.it.

Петраков – тренер збірної України? / Скриншот із Calciomercato.it



Італійці думають, що Україну тренує Петраков / Скриншот із Calciomercato.it

Згодом цю помилку виправили, але не усюди по тексту.

Свого часу Петраков очолював збірну України, але було це до кінця 2022 року. Спершу Олександр Васильович керував національною командою із приставкою "в.о." (із 18 січня 2021-го по 16 жовтня того ж року). Після чого із 17 жовтня 2021 року повноцінно очолив "синьо-жовтих".

Під його керівництвом збірна провела 15 поєдинків. А вже 7 червня 2023 року головну команду країни очолив Сергій Ребров, який вже провів 4 матчі на новій посаді.

Тепер Петраков керує збірною Вірменії, гра якої поки взагалі не вражає. У 5-ти матчах вірмени здобули дві перемоги при одній поразці. Ще дві зустрічі закінчились мировими.

66-річний спеціаліст продовжує відзначатись своєю дивною поведінкою під час пресконференцій.

Слід відзначити, що італійське видання виділило декількох футболістів України, які можуть завдати проблем їх національній команді. Вони в першу чергу відзначили Михайла Мудрика, потім Олександра Зінченка, Георгія Судакова, Віктора Циганкова, Артема Довбика, Іллю Забарного та Миколу Матвієнка.