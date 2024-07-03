Прем'єр-міністра Грузії, який засуджував Майдан, освистали на вшануванні збірної з футболу

Євро-2024 став першим великим турніром в історії для збірної Сакартвело. Вона стала одним із головних відкриттів чемпіонату Європи, закохавши нейтральних глядачів своєю самовіддачею та боротьбою на кожному клаптику поля.

Підопічні Віллі Саньоля на груповому етапі здолали імениту збірну Португалії, після чого вже в 1/8 фіналу поступилися іспанцям (1:4). Попри розгромну поразку грузини стали першими, хто забив гол у ворота "Фурії Рохи" на турнірі.

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Чітка позиція грузинського народу

Такий виступ національної команди з футболу викликав фурор на Батьківщині. Збірну Сакартвело зустрічали, як справжніх героїв та вшановували на площі політики й народ, який зібрався навколо.

Проте не всім, хто вітав команду зі сцени, були раді вболівальники. Вони освистали прем'єр-міністра країни Іраклі Кобахідзе, який відомий своєю проросійською позицією.

Коли він намагався звернутися до команди, то пролунав гучний свист, який дав чітко зрозуміти політику, що йому не раді й лобіювання закону про "іноземних агентів" ніхто не забув та не пробачив.

Кобахідзе нічого не зміг із цим зробити та швидко передав мікрофон президентці Грузії Саломе Зурабішвілі, яку одразу зустріли оплесками.

Як освистали прем'єр-міністра Грузії: дивіться відео

Зазначимо, що раніше Іраклі Кобахідзе, коли висловлювався щодо російської агресії проти України, називав її наслідком Майдану.

Що з Майданом і що він приніс Україні? Вони втратили Крим та більшу частину Луганська та Донецька, продовження всього цього – війна, яка сьогодні йде в Україні,

– заявляв політик.

Нагадаємо, що вже зовсім скоро збірні України та Грузії зіграють між собою. Вони потрапили в одну групу Ліги націй. Поєдинки відбудуться 11 жовтня та 16 листопада.