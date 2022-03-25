Прем'єр-міністр Великої Британії закликав дати Україні пряму путівку на чемпіонат світу-2022

Збірна України з футболу 24 березня повинна була зіграти проти Шотландії у відборі чемпіонату світу-2022. Однак через війну цей поєдинок був перенесений на більш пізній термін.

Ще одна пропозиція від Джонсона

Прем’єр-міністр Великої Британії вкотре висловив свою підтримку Україні, але цього разу спортивному фронту країни. Борис Джонсон хотів би бачити українську збірну у Катарі.

Читайте також Прем'єр-міністр Великої Британії запропонував провести в Україні Євро-2028 з футболу

Джонсон запропонував надати "синьо-жовтим" пряму путівку на чемпіонат світу-2022 без стикових матчів.

Нагадаємо, що 24 березня Україна повинна була зіграти на виїзді проти Шотландії.

У разі перемоги підопічні Олександра Петракова б провели вирішальний матч проти переможця пари Уельс – Австрія. Цей поєдинок був зіграний 24 березня. Завдяки дублю Гарета Бейла Уельс вирвав перемогу в австрійців (2:1).

Прем'єр-міністр Великої Британії також запропонував провести чемпіонат Європи-2028 року на вільній від орди українській території.