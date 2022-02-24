Празька Славія вийшла на матч у футболках з написом: "Ми стоїмо разом з Україною"
24 лютого 2022 , 23:41Читать новость на русском
У рамках 1/16 фіналу Ліги конференцій чеська Славія грає проти Фенербахче. Празький клуб влаштував акцію на підтримку України.
Гравці вийшли на поле у синьо-жовтих футболках із Тризубом та написом: "Ми стоїмо з Україною", повідомляє 24 канал.
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А українському захиснику Славії Тарасу Качарабі віддали капітанську пов'язку.
Славія підтримала Україну / Фото з твітеру клуба
Славія підтримала Україну / Фото з твітеру клуба
Славія підтримала Україну / Фото з твітеру клуба
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