Празька Славія вийшла на матч у футболках з написом: "Ми стоїмо разом з Україною"

24 лютого 2022 , 23:41
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У рамках 1/16 фіналу Ліги конференцій чеська Славія грає проти Фенербахче. Празький клуб влаштував акцію на підтримку України.

Гравці вийшли на поле у синьо-жовтих футболках із Тризубом та написом: "Ми стоїмо з Україною", повідомляє 24 канал.

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А українському захиснику Славії Тарасу Качарабі віддали капітанську пов'язку.


Славія підтримала Україну / Фото з твітеру клуба


Славія підтримала Україну / Фото з твітеру клуба


Славія підтримала Україну / Фото з твітеру клуба

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