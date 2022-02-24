Празька Славія вийшла на матч у футболках з написом: "Ми стоїмо разом з Україною"

У рамках 1/16 фіналу Ліги конференцій чеська Славія грає проти Фенербахче. Празький клуб влаштував акцію на підтримку України.

Гравці вийшли на поле у синьо-жовтих футболках із Тризубом та написом: "Ми стоїмо з Україною", повідомляє 24 канал.

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А українському захиснику Славії Тарасу Качарабі віддали капітанську пов'язку.



Славія підтримала Україну / Фото з твітеру клуба



Славія підтримала Україну / Фото з твітеру клуба



Славія підтримала Україну / Фото з твітеру клуба

Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкції на Росію.