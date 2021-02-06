Правозахисники закликали бойкотувати Олімпіаду-2022 у Пекіні

Правозахисники закликають бойкотувати зимові Олімпійські ігри-2022, які мають пройти у Пекіні (Китай). Олімпіаду-2022 закликають бойкотувати через утиски етнічних меншин.

Бойкотувати Олімпіаду у Пекіні закликала коаліція зі 180 правозахисних організацій.

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Вони заявили про порушення прав людини у Китаї. Зокрема, правозахисні групи представляють тибетців, уйгурів, внутрішніх монголів, жителів Гонконгу та інших.

Вони заявляють про репресії, катування, переслідування щодо етнічних меншин.

Коаліція опублікувала відкритий лист до урядів країн із закликом бойкотувати Ігри, "щоб переконатися, що вони не використовуються для заохочення жахливі порушення китайського уряду і придушення інакомислення".

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Про порушення прав людини у Китаї заявили у США та Австралії. Там закликали провести міжнародне розслідування після нової інформації про утиски уйгурів.

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив високопоставленому китайському дипломату Ян Цзечі, що Сполучені Штати будуть відстоювати права людини і демократичні цінності в Сіньцзяні, Тибеті і Гонконгу.

МОК ігнорує заклики правозахисників

Правозахисники вже зверталися до Міжнародного олімпійського комітету (МОК). Вони закликали МОК перенести Ігри з Китаю.

Однак МОК проігнорував вимогу. У комітеті заявили, що "не займається політичними питаннями".

У відповідь правозахисники заявили, що через бездіяльність МОК "уряди повинні зайняти свою позицію і продемонструвати, що у них є політична воля, щоб протистояти порушенням прав людини в Китаї".

У МОК звернули увагу, що бойкот Олімпіади-1980 у Москві та 1984 у Лос-Анджелесі "не приніс нічого, крім шкоди спортсменам."

Китай заперечує звинувачення, заявляючи про втручання у внутрішню політику та "політизацію спорту".

. Зимові Олімпійські ігри повинні пройти з 4 по 20 лютого 2022 року.