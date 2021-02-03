Правнук Беніто Муссоліні виступає за італійський Лаціо

Романо Флоріано Муссоліні, правнук фашистського диктатора Беніто Муссоліні, став гравцем італійського Лаціо. Нещодавно йому виповнилося 18 років.

Джерело: Il Gazzettino

Лише 27 січня 2021 року Романо Флоріано виповнилося 18 років. Тож поки його перевели з команди U-17 до U-19. Однак поки він не зіграв жодного матчу, лише двічі потрапивши до заявки на гру – проти однолітків з Мілана та Ювентуса.

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Романо Флоріано Муссоліні виступає на позиції лівого захисника. Його ріст – 1,85 метра.

Відзначимо, що він не часто використовує прізвище свого прадідуся, інколи обмежуючись лише прізвищем Флоріано. А названий він на честь свого дідуся – джазового артиста та музикант Романо Муссоліні, сина Беніто Муссоліні.

Насправді окрім подвійного прізвища, в нього ще й шість імен. Романо та Марія як його дідусь та бабуся по материнській лінії, Беніто як його прадід, Мауро як його батько, Магід як другий чоловік його бабусі по матері та Андреа, як чоловік його тітки Елізабет.