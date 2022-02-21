Прагнемо прославляти нашу країну на увесь світ, – Журба про виступи за збірну України

У кар'єрі Сергія Журби є не один десяток матчів за збірну України. Досвідчений футзаліст розповів, що для нього означає виступати у синьо-жовтій футболці.

Журба: Це дуже престижно

В ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу Сергій Журба підсумував виступ збірної України на Євро-2022. Футзаліст дав пораду жіночій команді, яка наприкінці березня 2022 року стартує у фінальній стадії чемпіонату Європи.

Варте уваги Горді тим, що пробились у матч за третє місце, – гравець України Журба про виступ на Євро

Гравець київського ХІТа зазначив, що з приємними емоціями зустрічає кожен виклик у головну команду країни.

Дуже приємно грати за національну команду країни. Виклик у збірну означає, що тренерський штаб називає тебе одним із найкращих гравців України. Це дуже престижно. Граючи за збірну, ти прославляєш свою країну на євроарені. Хочеться здобувати більше перемог, але не завжди це вдається. Головне, що ми прагнемо прославляти нашу країну на увесь світ,

– розповів Журба.

"Виходити, грати та не боятись"

Не забув футзаліст і за матчі жіночої збірної, яка у півфіналі Євро-2022 зіграє проти Іспанії. Журба заявив, що дівчатам не слід боятись суперника, а виходити на паркет та показувати свою гру.

"Виходити, грати та не боятись, тому що у будь-якому випадку буде обурення. Коли добре граєш не боїшся показати усі свої сильні якості, тоді результат прийде. Так, психологічно складно, ціна помилки буде на вагу золота. Але не помиляється той, хто нічого не робить. Тому бажаю нашій жіночій збірній лише удачі, без травм та отримати масу задоволення від своєї гри та результату", – відповів Сергій.