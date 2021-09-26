Пояси їдуть додому, – Усик подякував фанатам за підтримку у бою з Джошуа: відео

Олександр Усик у феноменальному стилі переміг Ентоні Джошуа та забрав титули британця. Після чемпіонського поєдинку український боксер звернувся за фанатів та хейтерів.

"Я дуже вас люблю"

Після переможного поєдинку український боксер виклав відео на своїй сторінці в інстаграмі. Олександра Усик подякував усім за підтримку те теплі слова.

Як це було Усик сенсаційно побив Джошуа у феєричному поєдинку і відібрав чемпіонські титули

Спортсмен заявив, що титули їдуть додому в Україну та побажав усім добра.

Я дуже вас всіх люблю! За вашу підтримку, за ваші яскраві слова, за непідтримку. Пояси їдуть додому. Всім добра!,

– сказав Усик.

Слід відзначити, що Олександр на бій з Ентоні Джошуа обрав рукавиці та боксерки у патріотичному стилі. На них були присутні "синьо-жовті" кольори.

А перед поєдинком у підтрибунному приміщенні Усик самостійно прикріплював український прапор на стіну стадіону "Тоттенхем" у Лондоні.

Усик тактично переміг Джошуа

Усик активнішим був протягом усього поєдинку. Влучність українця була просто феноменальною. Що не скажеш про британця. Джошуа нібито протягом усього бою вичікував свій момент для атаки. Однак його так і не було. Здається, Ентоні щось прогадав у своїй підготовці.

Олександр був рухливіший, що не дозволяло супернику влучати по українцю. Багато ударів Джошуа були просто у повітря. Боксери провели усі 12 раундів.

Цікаво одне, що Ентоні врятували від нокауту та ганьби. Гонг про завершення останнього раунду пролунав на декілька секунд швидше, коли Усик накинувся на Джошуа, який вже майже лежав на канатах. Усик за одноголосним рішенням суддів здобув перемогу та відібрав титули британського боксера.