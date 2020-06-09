Пов'язаний з "Динамо" агент розповів, чи очолить клуб іноземний тренер
Турецькі ЗМІ повідомляють, що футбольний тренер Ерол Булут у списку кандидатів, щоб очолити київське "Динамо". Він буцімто запропонував президенту киян Ігорю Суркісу план розвитку "Динамо".
Булут начебто підтримує зв'язок з "Динамо" через агента Вадима Шаблія. Останній заперечує інформацію видання Fotospor про те, що Булут через нього вийшов на контакт з "Динамо".
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Шаблій не знайомий з Булутом
Агент Шаблій повідомив, що інформація про те, що він нібито веде переговори з "Динамо" від імені Булута – не відповідає дійсності.
Я не знайомий з ним, ніколи не зустрічався і ніяких контактів від його імені з керівництвом "Динамо" у мене не було,
– заявив Шаблій.
На думку Шаблія, це спроба турецької сторони додати у резюме Булута нереальний інтерес з боку "Динамо".
Що відомо про Булута
- У сезоні 2012/13 45-річний фахівець розпочав тренерську кар'єру. Спершу він працював помічником тренера в турецькій команді "Карталспор", помічником тренера команди "Єні Малатьяспор".
- У червні 2014 року Ерол Булут перейшов на посаду помічника тренера в стамбульському клубі "Істанбул Башакшехір.
- Наразі Булут очолює "Аланьяспор".
- В кар'єрі Булута є український слід. У сезоні 2007/2009 він грав за "Металург" Донецьк.