Турецькі ЗМІ повідомляють, що футбольний тренер Ерол Булут у списку кандидатів, щоб очолити київське "Динамо". Він буцімто запропонував президенту киян Ігорю Суркісу план розвитку "Динамо".

Булут начебто підтримує зв'язок з "Динамо" через агента Вадима Шаблія. Останній заперечує інформацію видання Fotospor про те, що Булут через нього вийшов на контакт з "Динамо".

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Шаблій не знайомий з Булутом

Агент Шаблій повідомив, що інформація про те, що він нібито веде переговори з "Динамо" від імені Булута – не відповідає дійсності.

Я не знайомий з ним, ніколи не зустрічався і ніяких контактів від його імені з керівництвом "Динамо" у мене не було,

– заявив Шаблій.

На думку Шаблія, це спроба турецької сторони додати у резюме Булута нереальний інтерес з боку "Динамо".

Що відомо про Булута