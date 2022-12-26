Подвійне представництво "Бундестім" та без Підручного: усі пари Різдвяної гонки-2022 з біатлону

Вже 28 грудня у німецькому Гельзенкірхені відбудеться традиційна Різдвяна гонка з біатлону. Учасники визначать переможця на арені "Фельтінс-Арена".

Окрім вже відомих біатлоністів, участь у Різдвяній гонці візьмуть юніори. Українська збірна матиме команди в обох змаганнях. За юніорську синьо-жовту команду виступлять Олександра Меркушина та Віталій Мандзин.

До теми Термінова заміна капітана: у якому складі Україна виступить у Різдвяній гонці-2022 з біатлону

Вимушені зміни у складі учасників

Визначились усі пари Різдвяної гонки-2022. Нагадаємо, що вимушена заміна була у складі збірної України. Спершу у парі з Юлією Джимою повинен був стартувати Дмитро Підручний. Але капітан чоловічої команди переніс операцію на розірваному меніску. Тепер на Дмитра чекає реабілітація.

Зазначається, що до чемпіонату світу біатлоніст із Тернополя повинен бути у строю.

Замість нього на у Різдвяній гонці Україну представлятиме Антон Дудченко, який найкраще виступає з українських біатлоністів на перших етапах нового сезону-2022/2023.

У складі Італії теж відбулась заміна на чоловічому етапі. Замість наддосвідченого Лукаса Хофера компанії триразовій олімпійській призерці Доротеї Вірер складе Томмазо Джакомель.

Відзначимо, що лише Німеччина буде мати подвійне представництво – Деніз Херрманн-Вік/Бенедікт Долль та Ванесса Фогт/Філіпп Наврат.

Усі пари Різдвяної гонки-2022

Юлія Джима та Антон Дудченко (Україна)

Жюлья Сімон та Фаб'єн Клод (Франція)

Лєна Хеккі Гросс та Йоша Буркгальтер (Швейцарія)

Маркета Давідова та Міхал Крчмарж (Чехія)

Деніз Херрманн-Вік та Бенедікт Долль (Німеччина)

Ванесса Фогт та Філіпп Наврат (Німеччина)

Марі Едер та Теро Сеппяля (Фінляндія)

Ліза-Тереза Хаузер та Фелікс Ляйтнер (Австрія)

Доротея Вірер та Томмазо Джакомель (Італія)

Інґрід-Ландмарк Тандреволд та Ветле-С'ястад Крістіансен (Норвегія)

Розклад початку змагань

16:45 Початок гонки команд юніорів

18:15 Відбіркові перестрілки команд WTC

18:30 Фінальні перестрілки команд WTC

18:45 Урочисте відкриття / представлення команд

19:15 Старт гонки з масовим стартом

20:30 Старт гонки переслідування

21:15 Церемонія нагородження

21:30 Церемонія закриття

Розклад змагань може дещо коректуватись організаторами святкової біатлонної гонки.

Різдвяну гонку складно назвати серйозним змаганням. Зазвичай, біатлоністи з посмішками на обличчі виступають у Німеччині та радіють кожному місцю на фініші. Цю гонку можна розцінювати більше як біатлонне шоу.

Нагадаємо, що Україна двічі перемагала у Різдвяній гонці – у 2008-му та 2014-му роках.