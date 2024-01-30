Це мій клуб, – Гвардіола шокував МанСіті заявою про ймовірне повернення у Барселону
Джерело:Xavi Era
Наприкінці січня Хаві оголосив про свій відхід із Барселони. Легенда "блаугранас" впевнений, що команді потрібні зміни, аби знову повернутись на переможний шлях.
Хаві очолює Барселону із жовтня 2021-го року та провів на чолі команди вже 122 матчі. Після закінчення сезону-2023/2024 до керма "блаугранас" прийде новий наставник. У ЗМІ вже роблять прогнози, хто буде наступником Хаві у Каталонії.
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Не заперечив свого повернення в Іспанію
Багато чуток у пресі про Мічела Санчеса, який начебто проміняє Жирону на інший та більш іменитий каталонський клуб. Однак наставник вже заспокоїв уболівальників Жирони щодо свого майбутнього у колективі.
Водночас головний тренер англійського Манчестер Сіті Пеп Гвардіола вніс інтригу у тему нового наставника Барселони. На пресконференції коуч "містян" не виключив свого повернення в Іспанію, назвавши Барселону "своїм клубом". Чим неабияк занепокоїв фанатів чемпіона АПЛ.
Так, це можливо. Я можу тренувати тут, або де завгодно. Але якщо мені зателефонує Барселона, я б поїхав до Барселони. Це мій клуб,
– відповів Гвардіола.
Після 20-ти зіграних поєдинків сезону-2023/2024 Манчестер Сіті посідає 2-гу позицію, набравши 43 бали. Відставання від лідера, яким є Ліверпуль, складає 5 очок. Однак "мерсисайдці" провели на одну гру більше, аніж "містяни".
Щодо Барселони, то підопічні Хаві набрали 44 пункти у 21-му зіграному матчі та йде 5-ю у Ла Лізі.
Барселона – рідний клуб Пепа Гвардіоли
- Гвардіола – вихованець каталонського клубу, за який виступав до кінця вересня 2001-го року. У футболці Барселони Пеп провів 384 матчі (11 голів та 52 асисти). У полі футболіста виграв із Барселоною 17 трофеїв.
- Барселона Б була першою командою у тренерській кар'єрі іспанця. Однак вже у липні 2008-го очолив першу команду "блаугранас".
- Керував каталонським грандом до кінця червня 2012-го року, після чого перебрався до керма мюнхенської Баварії.
- Провів на чолі Барселони 247 поєдинків та виграв із командою 15 кубків. Керуючи каталонським клубом був двічі названий найкращим тренером року (2008, 2010).