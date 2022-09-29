Тренер Беленюка розповів, чи повернеться Жан у спорт заради Олімпіади-2024

Жан Беленюк став єдиним олімпійським чемпіоном на Іграх-2020 у Токіо. Спортсмен ще не визначився, чи поїде на наступну Олімпіаду у Париж.

Шацьких: Жан прийняв дуже правильне для себе рішення

Наступні Ігри відбудуться у Парижі в 2024 році. Тренер збірної України з греко-римської боротьби Володимир Шацьких сподівається, що Жан Беленюк повернеться на килим та спробує взяти ще одне олімпійське "золото".

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Наразі взагалі невідомо, чи буде продовжувати кар'єру титулований борець. Жан вже пропустив чемпіонат світу. На думку тренера, перерва у виступах змусить Беленюка засумувати за боротьбою та переможними емоціями.

Вважаю, що Жан прийняв дуже правильне для себе рішення. Так, ми могли отримати додаткову медаль на ЧС. Але найважливіше, щоб він буде готовий до наступного чемпіонату світу та Олімпіади, якщо він захоче цього. Ми для цього й робимо паузу, щоб він засумував за результатом та повернувся в боротьбу,

– сказав тренер "синьо-жовтих".

Наставник додав, що поважає рішення Жана, адже Беленюк не міг просто їхати за участю. Якби Жан прийняв рішення їхати, то лише за "золотом", а не просто за "сріблом" чи "бронзою".

Чемпіонат світу-2022 з боротьби відбувався з 10 по 18-те вересня у сербському Белграді. Українські борці та борчині завоювали 6 нагород (одне "срібло" та п'ять "бронз").

Нагадаємо, що на Олімпіаді-2020 українська збірна з боротьби принесла нашій країні аж три медалі – "золото" Жана Беленюка та дві "бронзи" Ірини Коляденко та Алли Черкасової.