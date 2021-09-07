Повернення легенди: боксер, якому відкусив вухо Тайсон, підписав контракт на бій

Колишній абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі Евандер Холіфілд і екс-чемпіон UFC Вітор Белфорт проведуть бій у Флориді в ніч з 11-го на 12 вересня.

Холіфілд замінить ексчемпіона світу в шести дивізіонах Оскара Де Ла Хойю, який захворів коронавірусом.

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У березні повідомлялося, що ексчемпіон Майк Тайсон відмовився від поєдинку з Холіфілдом. До цього обидва спортсмени висловлювали готовність знову зустрітися на рингу.

Тайсон та Холіфілд раніше провели вже два бої. Другий поєдинок між боксерами завершився скандалом. Холіфілд декілька разів головою вдаряв суперника. Така поведінка не сподобалась Тайсону. У третьому раунді стався безпрецедентний випадок. Майк відкусив Евандеру шматок вуха.

Хто такий Евандер Холіфілд

Евандер Холіфілд був абсолютним чемпіоном світу з 1990-го по 1992 рік. За його спиною – 57 поєдинків, 44 з яких він виграв, 10 програв, а 2 звів внічию. Ще один його бій визнали нічиїм. Останній поєдинок Евандер провів в травні 2011 року, коли переміг данця Браяна Нільсена.