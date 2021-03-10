Потужний удар Ломаченка у печінку Лінареса: топ-10 найкращих нокаутів боксу

Василь Ломаченко провів за свою кар'єру чимало яскравих поєдинків, у яких ефектно нокаутував суперників. Бій проти Хорхе Лінареса відзначили у Top Rank.

Лінарес – Ломаченко: нокаут у топ-10

Промоутерська компанія Top Rank на своєму ютуб-каналі опублікувала топ-10 найкращих нокаутів після потужних ударів по корпусу суперника.

Цікаво Ломаченка хочуть змусити битися з непереможним чемпіоном світу

Не обійшлось у цьому рейтингу і без українського сліду. У відео потрапив бій Василя Ломаченка проти венесуельця Хорхе Лінареса, який відбувся у США у 2018 році. Українцю знадобилось 10 раундів, щоб взяти гору над суперником. Цікаво, що у тому поєдинку боксер з України втратив концентрацію та побував у нокдауні.

Після цього Ломаченко ще більше завівся та у 10 раунді видав потужний удар у печінку Лінареса, відправивши суперника у нокаут. Українець став першим боксером в історії, якому вдалось стати чемпіоном світу усіх трьох різних вагових категоріях лише за 12 боїв.

Відео топ-10 найкращих нокаутів від Top Rank