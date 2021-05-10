Потужний матч: Михайлюк набрав 14 очок, але Оклахома знову програла – відео

Український атакуючий захисник Оклахоми-Сіті Святослав Михайлюк відіграв черговий матч в рамках регулярного чемпіонату НБА. На цей раз – проти Сакраменто (98:126).

Сакраменто – Оклахома-Сіті 126:98 (33:25, 38:26, 35:20, 20:27)

Українець вийшов на майданчик з лави запасних і сумарно відіграв 24 хвилини. В активі Михайлюка 14 очок, він реалізував чотири з 11 дальніх кидків.

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Після цієї поразки Оклахома опустилася на передостаннє місце в Західній конференції. В активі команди 21 перемога в 69 поєдинках.

Сакраменто – Оклахома-Сіті відеоогляд