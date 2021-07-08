Заявка на підписання: потенційний новачок забив красивий гол за Динамо – відео

Київське Динамо завершило першій тренувальні збори у Швейцарії. Команда Мірчі Луческу зіграла у розкішну мирову з місцевим Люцерном.

Виборює довіру Луческу

Чемпіон УПЛ та швейцарський клуб розійшлись результативною нічиєю з рахунком 3:3. Один з голів киян забив потенційний новобранець команди Денис Антюх.

Більше про матч Динамо зіграло у феєричну нічию з Люцерном: відео

На 80-й хвилині лівий вінгер в один дотик завдав снайперський удар прямо у дальню дев'ятку воріт. Футболіст "біло-синіх" не прогадав, завдаючи удар з-за меж штрафного. Таким ударом півзахисник скоротив відставання команди Мірчі Луческу до 3:2.

Відзначимо, що Антюх вже не вперше забивав за столичний клуб. Футболіст забивав у грі проти Базеля. Той поєдинок завершився красивою нічиєю 4:4.

Крапку наприкінці зустрічі поставив Денис Гармаш. Чи підпише київський клуб Антюха буде відомо після тренувальних зборів. Все у руках тренерському штабу на чолі з Луческу.

Антюх – гравець Колоса. Його контракт із клубом з Ковалівки розрахований до кінця грудня 2022 року.

У сезоні-2020/2021 24-річний півзахисник зіграв за Колос 27 матчів в усіх турнірах, у яких забив 2 голи та віддав таку ж кількість гольових передач на партнерів по команді. Також у його пасиві 5 жовтих карток.

Відео голу Антюха