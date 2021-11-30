Постараємось поставити Мілан у глухий кут, – Шевченко про особливий матч із колишнім клубом

У середу, 1 грудня, Дженоа прийме Мілан. Для Андрія Шевченка це буде знакова зустріч в італійському чемпіонаті.

Шевченко: Я завжди буду вболівати за Мілан, але не цього разу

Дженоа спробує здобути свою першу перемогу під керівництвом Андрія Шевченка. Однак зробити це буде вкрай складно, їм протистоятиме один із лідерів Серії А – Мілан.

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Для українського тренера цей поєдинок стане особливим. Мілан – колишній клуб Шевченка, за який він виступав у період періоди 1999 – 2006 та 2008 – 2009 роки.

Екснаставник збірної України заявив, що уболіватиме за "россонері" усе своє життя, але не у матчі з Дженоа, яке тепер очолює спеціаліст. Він відзначив гру суперника.

Я завжди буду вболівати за Мілан, але не цього разу. Звичайно, я у захваті від можливостей зустрітись з Міланом, але стараюсь стримувати своїх емоції. Завтра ми постараємось поставити Мілан у глухий кут. Суперник грає у хороший атакувальний футбол, потрібно буде бути максимально обережними.

– сказав Шевченко.

Кадрові втрати

Для українця старт на чолі нової команди видається дуже складним. До щільного графіка матчів із сильними суперниками додались ще й кадрові втрати. Андрій Миколайович не може розраховувати на декількох футболістів основи.

"Я не жаліюсь, але нам дійсно не буде вистачати наших травмованих гравців. Крішито, Дестро Кайседо – це ключові футболісти", – зазначив український тренер.

На чолі "грифонів" Шевченко здобув вже своє перше очко. Сталось це у грі проти Удінезе, де команди розписали нульову мирову. У дебютному матчі Дженоа програла Ромі (0:2).

Італійський клуб Шевченка йде у зоні вильоту – 10 очок та лише 18 місце серед 20 команд.

Матч проти Мілана відбудеться 1 грудня у рамках 15 туру Серії А. Початок зустрічі о 21:45.