Кріштіану Роналду – 38: зірковий португалець отримує вітання з днем народження

Легенді світового футболу Кріштіану Роналду 5 лютого виповнилося 38 років. Одного з самих титулованих футболістів привітали його колишня команда, а також родичі та друзі.

У неділю, 5 лютого, форвард саудівського Аль-Насра і збірної Португалії Кріштіану Роналду відзначає 38-й день народження. Нестаріючий ветеран світового футболу продовжує залишатися кумиром для мільйонів уболівальників футболу, пише 24 канал.

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Сестра іменинника Елма Авера опублікувала пост у Instagram, у якому зворушливо привітала брата зі святом.

Сьогодні день народження короля. Не можу описати словами, як сильно я тебе люблю, обожнюю, поважаю і дякую. Ти – найкраща людина з тих, кого я знаю в цьому світі. Говорю це не тільки тому, що ми однієї крові. Дуже важко зустріти когось схожого на тебе. Нехай ще багато років до твого віку додаватиметься ще один рік, тому що життя на цій планеті без тебе втрачає яскравість... Насолоджуйся, мій дорогий брат. Я дуже тебе люблю,

– написала Елма Авейра.

Миттєвості кар'єри Роналду / instagram.com/elma_oficial

Колишній клуб Роналду Манчестер Юнайтед теж згадав свого "блудного сина". Не дивлячись на далеко не найкраще розставання, пресслужба "червоних дияволів" опублікувала фото Роналду у футболці МЮ. Звісно, що легенді клубу пригадали перший етап перебування в команді.

"З днем народження!", – лаконічно підписали фото "червоні".

Фото з натяком від МЮ / instagram.com/manchesterunited

Офіційна сторінка Ліги чемпіонів УЄФА у Twitter опублікувала найяскравіші миттєвості кар'єри зірки під час матчів найпрестижнішого турніру.

Роналду п'ять разів вигравав Лігу чемпіонів / twitter.com/ChampionsLeague

Відео-нарізка суперголів Роналду у ЛЧ

Титули іменинника

Роналду – п'ятиразовий володар "Золотого м'яча"

Португалець п'ять разів ставав переможцем Ліги чемпіонів.

У 2016 році став чемпіоном Європи у складі збірної Португалії.

Кріштіану – найрезультативніший футболіст на рівні збірних: 118 голів у 196 матчах.

На клубному рівні форвард відзначився 702 забитими м'ячами.

Також він найкращий бомбардир в історії Ліги чемпіонів (145).