Україна програла Португалії, але вийшла на чемпіонат світу-2021: відео

Збірна України з пляжного футболу мінімально програла Португалії (0:1) в заключному матчі групового етапу кваліфікації на чемпіонат світу-2021.

Португалія – Україна 1:0

Гол: Б. Мартінс, 16

До слова Як збірна України відсвяткувала вихід в 1/8 фіналу: емоційне відео

На четвертій хвилині другого періоду українці пропустили випад господарів поля, коли по лівому флангу прорвався Б. Мартінс. У боротьбі з нашим гравцем португалець пробив в дальній кут і влучив. Як виявилося в подальшому, це був єдиний гол в матчі, який приніс перемогу збірній Португалії.

Незважаючи на поразку, Україна пройшла до чвертьфіналу відбору з другого місця. Для виходу на чемпіонат світу потрібно пройти до 1/2 фіналу.

Португалія – Україна відеоогляд