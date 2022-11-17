Роналду не зіграє за збірну Португалії напередодні старту ЧС-2022

У четвер, 17 листопада, збірна Португалії зіграє у товариському матчі з Нігерією. Участь у поєдинку не візьме головна зірка португальської команди.

Цей поєдинок проти Нігерії стане останнім перед стартом чемпіонату світу-2022 у Катарі. Для Португалії це буде ключовий екзамен перед виступами на Мундіалі.

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Сантуш: Роналду не буде готовий

Головний тренер португальської збірної Фернанду Сантуш на передматчевій пресконференції розповів про несподівану втрату. Роналду не допоможе команді у товариській грі. У Кріштіану гастрит, який не дозволить йому вийти на футбольне поле.

Роналду не буде готовий, він відпочиває. Як ви знаєте, гастрит дуже сильно послаблює гравців фізично,

– сказав наставник.

Зверніть увагу! Початок зустрічі Португалія – Нігерія о 20:45 за Києвом.

Після чого підопічні Сантуша будуть акцентовано готуватись до першого матчу групового раунду ЧС-2022 проти Гани. Вже 24 листопада Португалія розпочинає свій шлях на Мундіалі.

На груповому раунді Португалія на чолі з Роналду зіграє ще проти Уругваю (28 листопада) та Південної Кореї (2 грудня).

Роналду вже провів за національну команду 191 матч, у яких наколотив 117 м'ячів та зробив 43 результативні асисти.