Маліновський оцінив свої виступи за Марсель, натякнувши про повноцінний трансфер

Руслан Маліновський поділився враженнями від своїх виступів за французький Марсель. Український півзахисник оцінив їх на фоні відсутності ігрової практики ще в Аталанті.

9 січня 2023 року Марсель оголосив про оренду Руслана Маліновського до кінця сезону-2022/2023. Але у домовленості є опція викупу контракту футболіста в Аталанти. Сам півзахисник збірної України дав оцінку своїм виступам за "провансальців".

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Маліновський: Можливо, я занадто тиснув на себе

Українець назвав проблеми з якими зіткнувся після переходу у Марсель. Маліновський натякнув на те, що у наступному сезоні-2023/2024 він продовжить виступати у Франції. Схоже, що чутки ЗМІ про достроковий викуп угоди українця стане реальністю.

Були тактичні елементи, в які потрібно було інтегруватись, і я мало грав протягом шести місяців в Аталанті. Мені трохи не вистачало ритму, не вистачало зв'язку з іншими гравцями. Можливо, я занадто тиснув на себе. Але Марсель – це великий клуб, нелегко вигравати відразу. Я можу грати краще, це очевидно. Але я грав 4 місяці. Наступного сезону, з повною підготовкою та з повною впевненістю я думаю, що зіграю краще,

– заявив Маліновський.

Нагадаємо, що контракт Руслана з Аталантою розрахований до кінця червня 2025 року. Однак українець може більше не повернутись в Італію найближчим часом.

У футболці Марселя Маліновський провів вже 21 матч, а це більше, аніж за Аталанту у поточному сезоні. У зіграних поєдинках Руслан відзначився двома голами та асистом.

Марсель ж за два тури до закінчення сезону замикає трійку лідерів Ліги 1, маючи у своєму активі 73 бали. Натомість поступаючись другому Лансу 5 очками. Попереду у "провансальців" матчі проти Бреста та Аяччо.

Очікується, що після закінчення сезону Ігор Тудор покине посаду головного тренера Марселя, попри успішний сезон команди.