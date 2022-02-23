Порівняли з Гвардіолою: тренер Шахтаря Де Дзербі міг очолити Барселону

Каталонія могла стати домівкою для італійського тренера Роберто Де Дзербі. Барселона розглядала наставника на пост головного коуча команди.

Планес: Він може очолити Барселону

42-рінчий італійський спеціаліст міг опинитись не в Україні, а працювати у сонячній Іспанії. Каталонська Барселона серйозно розглядала кандидатуру Роберто Де Дзербі серед кандидатів на тренерське крісло команди. Про це розповів колишній спортивний директор каталонців Рамон Планес.

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За словами Планеса, стиль роботи фахівця повністю підходив під Барселону, тому іспанський гранд вів перемовини з нинішнім наставником Шахтаря.

Ексдиректор каталонців порівняв стиль Де Дзербі з роботою тренера Манчестер Сіті Пепа Гвардіоли та не виключив, що у майбутньому італійський наставник може очолити тренерський місток Барселони.

Щоб тренуватись команду такого рівня, ви повинні володіти відповідними навичками. Ми стежили за ним. Я можу сказати, що у нас були перемовини, і в майбутньому, я думаю, він може очолити Барселону,

– процитували слова Планеса з посиланням на Sky Sport Italia.

Відзначимо, що з листопада 2021 року Барселону очолює колишній легендарний півзахисник клубу Хаві. Він уклав угоду з "синьо-гранатовими" до кінця червня 2024-го.

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