Попри червону зону: матч Зорі у Лізі конференцій відбудеться з глядачами

Луганська Зоря 4 листопада прийме софіївське ЦСКА у рамках 4 туру Ліги конференцій. Поєдинок відбудеться за присутності уболівальників на трибунах у Запоріжжі.

Без підтримки Зоря не залишиться

Луганський клуб не залишиться без підтримки у важливому матчі Ліги конференцій. Жителі Запоріжжя та туристи зможуть завітати на поєдинок.

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Зоря дійшла згоди із місцевою владою щодо проведення зустрічі з уболівальниками на трибунах. Хоча Запорізька область входить у червону зону.

Матч Зоря – ЦСКА Софія відбудеться 4 листопада. Стартовий свисток судді у Запоріжжі на "Славутич Арені" пролунає о 19:45.

Квитки на протистояння можна придбати тільки онлайн на сайті musin.zp.ua. На вході на арену фанатам потрібно буде продемонструвати квиток, паспорт або інший документ, що підтверджує особу, а також сертифікат про вакцинацію або ПЛР-тест (72 години) або довідку про одужання (6 місяців).