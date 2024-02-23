Пом'якшили вирок: сім'я Неймара допомогла Алвесу виплатити 150 тисяч євро жертві зґвалтування

Дані Алвес отримав фінансову допомогу від рідних Неймара. Це допомогло йому отримати пом'якшений тюремний термін.

Ексфутболіста каталонської Барселони та збірної Бразилії Дані Алвеса, який є найтитулованішим гравцем в історії за кількістю виграних трофеїв, могли засудити на значно більший термін, ніж 4,5 роки позбавлення волі. Алвеса визнали винним у зґвалтуванні.

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Рідні Неймара допомогли Алвесу скоротити термін ув'язнення

Наприкінці 2022 року Дані Алвес відвідав один із нічних клубів Барселони, де засунув руку під спідню білизну 23-річній відвідувачці закладу. Дівчина одразу поскаржилася охороні, яка й викликала місцеву поліцію.

Із допомогою сім'ї Неймара Дані начебто вже виплатив жертві 150 тисяч євро моральної компенсації і відшкодував судові витрати.

Також Алвесу заборонено наближатися до жертви протягом 9,5 років. Дані своєї вини не визнає, він стверджує, що жінка могла б піти, "якби захотіла".

Кар'єра Дані Алвеса