"Україна вже показала, що ми смілива нація": тренер збірної про очікування від матчу з Англією

26 березня національна збірна України проведе стартовий поєдинок відбору Євро-2024 проти Англії. Незважаючи на статус суперника, "синьо-жовті" готуються дати бій віцечемпіонам Європи.

Асистент головного тренера збірної України Сергій Кравченко поділився очікуваннями від матчу проти Англії. Саме поєдинком проти родоначальників футболу "синьо-жовті" стартують у відборі Євро-2024.

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Кравченко: Треба грати у свій футбол

Будемо намагатись грати у свій футбол 100 відсотків, але як у нас це вийде… Наше ставлення таке, що треба грати в футбол, цікавий футбол, сміливий футбол. Україна вже показала, що ми смілива нація. Треба нічого не боятись і грати у свій футбол на "Вемблі" з Англією. Звучить дуже дивно, але треба намагатись. Ми сподіваємось, що у нас вийде,

– розповів Кравченко.

Асистент Ротаня відмітив, що головним завданням для українців буде вистояти в дебюті матчу.

Перші хвилин будуть важкими для нас, всі це знають. Це "Вемблі", 80 тисяч чи скільки там глядачів. Буде дуже важкий матч. Сподіваємось, що хлопці виконають все, що ми запланували. Вважаю, що у нас дуже хороша команда, хороші гравці, які спроможні на рівних грати з Англією. Гра покаже,

– сказав Кравченко.

До речі, напередодні поєдинку з англійцями тренерський штаб Ротаня отримав підсилення. Колишній помічник Андрія Шевченка Луїджі Ночентіні приєднався до табору збірної України.

Матч відбору на чемпіонат Європи-2024 Англія – Україна розпочнеться о 19.00 за київським часом.