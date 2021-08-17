Раптово помер Заслужений тренер України з футболу Олексій Вишнівецький. Серце футбольного спеціаліста перестало битися у віці 69 років.

У Ворсклі не повідомляють причини смерті Вишнівецького. Відомо, що наприкінці весни у тренера стався інсульт. Тоді стан Вишнівецького оцінювався як важкий.

До речі Помер дворазовий олімпійський чемпіон Володимир Голубничий

Що відомо про Вишнівецького

Тренер народився на Луганщині. Як футболіст виступав у багатьох командах на любительському рівні. З 1978 року працював тренером у ДЮСШ Колос та Ворсклі.

Підготував чимало футболістів. Серед його вихованців Сергій Коновалов, Євген Похлєбаєв, Денис Онищенко, Руслан Соляник, Ігор Тимченко, В'ячеслав Кулик, Олександр Матвєєв, Дмитро Різник та інші.

До останнього Вишнівецький працював із дітьми у Ворсклі.