Помер легендарний український футболіст Ярослав Думанський

Івано-Франківська обласна асоціація футболу повідомила про смерть колишнього футболіста Карпат і Динамо Ярослава Думанського. Йому був 61 рік.
Причина смерті легендарного українського футболіста не повідомляється.
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Хто такий Ярослав Думанський?
- Колишній півзахисник розпочинав свою кар'єру в івано-франківському Спартаку, пограв у Динамо, Карпатах та Металісті п'ять, чотири та один сезони відповідно. З киянами Думанський ставав чемпіоном СССР-1981 і здобував Кубок Союзу-1982.
- Цікаво, що у фіналі Мундіалю U-20 1979-го Думанський виводив збірну СРСР проти Аргентини Дієґо Марадони. Команда Ярослава тоді поступилась – 1:3.
- Після завершення кар'єри він працював дитячим тренером у рідному Івано-Франківську, а в останні роки життя працював таксистом.