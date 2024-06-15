На початку місяця був MVP гри проти Бельгії: раптово помер воротар збірної Чорногорії з футболу

Спортивну спільноту сколихнула жахлива новина. На 27-році життя помер футбольний голкіпер Матія Саркіч.

Трагічна подія сталася вранці 15 червня. Смерть футболіста констатували приблизно о 6:30 за місцевим часом у місті Будва.

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Сумна звістка для футбольної спільноти

Повідомляється, що Саркічу стало погано у власній квартирі. Його друзі викликали швидку допомогу, але лікарі не змогли врятувати воротарю життя.

Чорногорський голкіпер лише рік тому приєднався до Міллволла. Вже у стартовому сезоні в новій команді він став одним з найкращих воротарів кампанії-2023/2024 в Чемпіоншипі.

Англійський клуб підтвердив жахливу звістку та висловив співчуття близьким Матії Саркіча:

Матія, гравець збірної Чорногорії, завжди з гордістю представляв свою країну. Кожен у клубі висловлює свою любов і співчуття родині та друзям Матії в цей надзвичайно сумний час. Клуб наразі не даватиме жодних коментарів і просить зберегти конфіденційність з поваги до родини Саркіча.

. У всіх турнірах за "левів" Матія зіграв 33 матчі, в яких пропустив 37 голів та 12 разів залишав свої ворота "сухими".

Матія Саркіч мав у своєму активі 9 поєдинків за національну збірну Чорногорії. Останній він провів лише за 10 днів до смерті проти Бельгії, яка зіграє з Україною на Євро-2024.

У тому матчі, який, на жаль, став останнім у його житті, чорногорець був визнаний найкращим гравцем своєї команди, зробивши 9 сейвів.

Дивіться відеоогляд останнього поєдинку Матії Саркіча Бельгія – Чорногорія

Зазначимо, що протягом кар'єри Матія Саркіч виступав за низку англійських клубів, зокрема, Астон Віллу й Вулверхемптон, які представляють АПЛ, проте в цьому турнірі йому так і не вдалося дебютувати.